"Вони шукають відступу": Віткофф припустив, що Іран готовий прийняти умови США

"Стів Віткофф каже, що США мають "вагомі ознаки" того, що Іран можна переконати, що в нього немає кращої альтернативи, окрім як прийняти умови США щодо припинення війни", - написав Равід.

За його словами, Віткофф зазначив, що "Вони шукають відступу... Ми сказали Ірану, що вони не повинні знову помилятися", маючи на увазі переговорний процес та умови, які Вашингтон висунув Тегерану.

Сам Віткофф трохи пізніше виступив перед ЗМІ та підтвердив, що він та команда США із зовнішньої політики представили Ірану список з 15 пунктів американських вимог. Цей список складає основу мирної угоди.

"Цей документ був поширений серед представників уряду Пакистану, який виступає посередником", - додав Віткофф.