"Они ищут отступления": Виткофф предположил, что Иран готов принять условия США

"Стив Уиткофф говорит, что США имеют "веские признаки" того, что Иран можно убедить, что у него нет лучшей альтернативы, кроме как принять условия США о прекращении войны", - написал Равид.

По его словам, Уиткофф отметил, что "Они ищут отступления... Мы сказали Ирану, что они не должны снова ошибаться", имея в виду переговорный процесс и условия, которые Вашингтон выдвинул Тегерану.

Сам Уиткофф чуть позже выступил перед СМИ и подтвердил, что он и команда США по внешней политике представили Ирану список из 15 пунктов американских требований. Этот список составляет основу мирного соглашения.

"Этот документ был распространён среди представителей правительства Пакистана, который выступает посредником", - добавил Уиткофф.