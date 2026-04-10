Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Буданов пояснив, чому РФ не скаржиться на атаки України

20:12 10.04.2026 Пт
2 хв
У росіян виникне велика проблема, якщо вони будуть публічно визнавати наслідки ударів
aimg Антон Корж
Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (РБК-Україна)

Росія уникає публічних згадок щодо українських далекобійних ударів, або будь-якої критики на адресу України через ці атаки, оскільки це продемонструвало б вразливість Кремля.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю "Укрінформу".

Читайте також: 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій

Проте попри небажання Росії визнавати проблеми публічно та офіційно, у внутрішній комунікації все відбувається навпаки. Українські далекобійні удари по РФ відбуваються вже щоденно та мають відчутний вплив - але росіяни уникають публічних скарг.

Це пояснюється доволі просто: Росія не бажає демонструвати власну слабкість та вразливість, оскільки це може мати (та вже має) вплив на переговорні процеси. Удари Сил оборони створюють дуже серйозні труднощі для РФ, тому це підривало б риторику Кремля.

"Вони так просто не зроблять - бо це означає визнання їхньої слабкості. Але це впливає - і в своїх звітах вони постійно на це вказують. Це є проблема. Так само, як і їхні удари для нас - це теж є проблема", - резюмував Буданов.

Удари по Росії та переговори: що каже Буданов

Нагадаємо, вчора Буданов заявив, що удари по нафтових терміналах країни-агресорки впливають на переговорний процес. З цієї причини Україна почує на наступних переговорах "багато нового" від росіян.

При цьому він вважає, що мирні переговори між Києвом та Москвою рухаються до укладення угоди, і врегулювання війни в Україні може зайняти небагато часу.

Також Буданов підтвердив, що на тлі паливної кризи західні партнери зверталися до України з проханням припинити удари по російських нафтових терміналах. Проте Київ продовжує діяти в першу чергу у власних національних інтересах, тому атаки триватимуть.

Російська ФедераціяУкраїнаНПЗКирило БудановВійна в Україні