Буданов объяснил, почему РФ не жалуется на атаки Украины

Однако несмотря на нежелание России признавать проблемы публично и официально, во внутренней коммуникации все происходит наоборот. Украинские дальнобойные удары по РФ происходят уже ежедневно и имеют ощутимое влияние - но россияне избегают публичных жалоб.

Это объясняется довольно просто: Россия не желает демонстрировать собственную слабость и уязвимость, поскольку это может иметь (и уже имеет) влияние на переговорные процессы. Удары Сил обороны создают очень серьезные трудности для РФ, поэтому это подрывало бы риторику Кремля.

"Они так просто не сделают - потому что это означает признание их слабости. Но это влияет - и в своих отчетах они постоянно на это указывают. Это проблема. Так же, как и их удары для нас - это тоже проблема", - резюмировал Буданов.