Буданов объяснил, почему РФ не жалуется на атаки Украины

Россия избегает публичных упоминаний об украинских дальнобойных ударах, или любой критики в адрес Украины из-за этих атак, поскольку это продемонстрировало бы уязвимость Кремля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью"Укринформу".
Однако несмотря на нежелание России признавать проблемы публично и официально, во внутренней коммуникации все происходит наоборот. Украинские дальнобойные удары по РФ происходят уже ежедневно и имеют ощутимое влияние - но россияне избегают публичных жалоб.
Это объясняется довольно просто: Россия не желает демонстрировать собственную слабость и уязвимость, поскольку это может иметь (и уже имеет) влияние на переговорные процессы. Удары Сил обороны создают очень серьезные трудности для РФ, поэтому это подрывало бы риторику Кремля.
"Они так просто не сделают - потому что это означает признание их слабости. Но это влияет - и в своих отчетах они постоянно на это указывают. Это проблема. Так же, как и их удары для нас - это тоже проблема", - резюмировал Буданов.
Напомним, вчера Буданов заявил, что удары по нефтяным терминалам страны-агрессора влияют на переговорный процесс. По этой причине Украина услышит на следующих переговорах "много нового" от россиян.
При этом он считает, что мирные переговоры между Киевом и Москвой движутся к заключению соглашения, и урегулирование войны в Украине может занять немного времени.
Также Буданов подтвердил, что на фоне топливного кризиса западные партнеры обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным терминалам. Однако Киев продолжает действовать в первую очередь в собственных национальных интересах, поэтому атаки будут продолжаться.