"Вони програли": Трамп зробив гучну заяву, переплутавши Україну з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито вже зазнала воєнної поразки, проте знову переплутав держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з астронавтами місії "Артеміда II" та його соцмережі.
Під час спілкування з пресою Дональд Трамп висловив думку, що війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході можуть закінчитися за схожим графіком. При цьому заявив, що "Україна вже програла у військовому плані".
"Україна... у військовому плані вони зазнали поразки, окей? У військовому плані. Ви б цього не дізналися, читаючи фейкові новини, але подивіться на їхній флот: у них було 159 кораблів, і зараз кожен корабель знаходиться під водою", - заявив Трамп.
Очевидно, Трамп учергове помилився в назвах країн, переплутавши Україну з Іраном. Теза про "159 потоплених кораблів" є однією з його найбільш сталих фраз саме щодо військово-морських сил Тегерана.
Раніше Трамп уже публікував подібні заяви у своїх соціальних мережах. Зокрема, він стверджував, що наказав ВМС США знищувати будь-які іранські катери, які встановлюють міни в Ормузькій протоці, наголошуючи, що "всі 159 їхніх кораблів - на дні моря".
Це далеко не перший випадок, коли американський політик плутає назви держав або геополітичні факти. Раніше Дональд Трамп під час виступів неодноразово плутав лідерів країн, а також згадував про вигадані або неіснуючі конфлікти, як-от "війну між Албанією та Азербайджаном".
Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорювали наближення угоди та можливе перемир'я з Україною до "дня перемоги".
За словами Трампа, РФ "ще давно" була готова до мирної угоди, але цьому завадили "деякі люди".
Крім того, фахівці з читання по губах розшифрували розмову Трампа з королем Чарльзом III під час їхньої нещодавної зустрічі. Ймовірно, президент США шепнув монарху, що російський диктатор насправді "хоче знищити населення".