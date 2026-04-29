RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Они проиграли": Трамп сделал громкое заявление, перепутав Украину с Ираном

22:09 29.04.2026 Ср
2 мин
Трамп приписал Украине потери иранского флота
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы уже потерпела военное поражение, однако снова перепутал государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с астронавтами миссии "Артемида II" и его соцсети.

Детали скандального заявления

Во время общения с прессой Дональд Трамп высказал мнение, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке могут закончиться по схожему графику. При этом он безапелляционно утверждает, что Украина уже проиграла в военном плане.

"Украина... в военном плане они потерпели поражение, окей? В военном плане. Вы бы этого не узнали, читая фейковые новости, но посмотрите на их флот: у них было 159 кораблей, и сейчас каждый корабль находится под водой", - заявил Трамп.

Очевидно, Трамп в очередной раз ошибся в названиях стран, перепутав Украину с Ираном. Тезис о "159 потопленных кораблей" является одной из его наиболее устойчивых фраз именно в отношении военно-морских сил Тегерана.

Ранее Трамп уже публиковал подобные заявления в своих социальных сетях. В частности, он утверждал, что приказал ВМС США уничтожать любые иранские катера, которые устанавливают мины в Ормузском проливе, подчеркивая, что "все 159 их кораблей - на дне моря".

Это далеко не первый случай, когда американский политик путает названия государств или геополитические факты. Ранее Дональд Трамп во время выступлений неоднократно путал лидеров стран, а также упоминал о вымышленных или несуществующих конфликтах, например "войну между Албанией и Азербайджаном".

Переговоры с Кремлем и планы Путина

Напомним, 29 апреля стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсуждали приближение соглашения и возможное перемирие с Украиной до "дня победы".

По словам Трампа, РФ "еще давно" была готова к мирному соглашению, но этому помешали "некоторые люди".

Кроме того, специалисты по чтению по губам расшифровали разговор Трампа с королем Чарльзом III во время их недавней встречи. Вероятно, президент США шепнул монарху, что российский диктатор на самом деле "хочет уничтожить население".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
