"Они проиграли": Трамп сделал громкое заявление, перепутав Украину с Ираном

Детали скандального заявления

Во время общения с прессой Дональд Трамп высказал мнение, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке могут закончиться по схожему графику. При этом он безапелляционно утверждает, что Украина уже проиграла в военном плане.

"Украина... в военном плане они потерпели поражение, окей? В военном плане. Вы бы этого не узнали, читая фейковые новости, но посмотрите на их флот: у них было 159 кораблей, и сейчас каждый корабль находится под водой", - заявил Трамп.

Очевидно, Трамп в очередной раз ошибся в названиях стран, перепутав Украину с Ираном. Тезис о "159 потопленных кораблей" является одной из его наиболее устойчивых фраз именно в отношении военно-морских сил Тегерана.

Ранее Трамп уже публиковал подобные заявления в своих социальных сетях. В частности, он утверждал, что приказал ВМС США уничтожать любые иранские катера, которые устанавливают мины в Ормузском проливе, подчеркивая, что "все 159 их кораблей - на дне моря".

Это далеко не первый случай, когда американский политик путает названия государств или геополитические факты. Ранее Дональд Трамп во время выступлений неоднократно путал лидеров стран, а также упоминал о вымышленных или несуществующих конфликтах, например "войну между Албанией и Азербайджаном".