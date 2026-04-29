"Вони програли": Трамп зробив гучну заяву, переплутавши Україну з Іраном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з астронавтами місії "Артеміда II" та його соцмережі .

Деталі скандальної заяви

Під час спілкування з пресою Дональд Трамп висловив думку, що війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході можуть закінчитися за схожим графіком. При цьому заявив, що "Україна вже програла у військовому плані".

"Україна... у військовому плані вони зазнали поразки, окей? У військовому плані. Ви б цього не дізналися, читаючи фейкові новини, але подивіться на їхній флот: у них було 159 кораблів, і зараз кожен корабель знаходиться під водою", - заявив Трамп.

Очевидно, Трамп учергове помилився в назвах країн, переплутавши Україну з Іраном. Теза про "159 потоплених кораблів" є однією з його найбільш сталих фраз саме щодо військово-морських сил Тегерана.

Раніше Трамп уже публікував подібні заяви у своїх соціальних мережах. Зокрема, він стверджував, що наказав ВМС США знищувати будь-які іранські катери, які встановлюють міни в Ормузькій протоці, наголошуючи, що "всі 159 їхніх кораблів - на дні моря".

Це далеко не перший випадок, коли американський політик плутає назви держав або геополітичні факти. Раніше Дональд Трамп під час виступів неодноразово плутав лідерів країн, а також згадував про вигадані або неіснуючі конфлікти, як-от "війну між Албанією та Азербайджаном".