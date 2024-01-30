Буданов вважає, що КНДР зможе забезпечити РФ необхідною зброєю

Буданов нагадав, що у РФ на законодавчому рівні узаконена контрабанда комплектуючих до різного типу озброєння. Саме через це санкції не змогли повністю припинити доступ РФ до них.

Однак наразі Росія також відчуває нестачу артилерійських боєприпасів. Зокрема мова про калібри 152 та 122. Також у РФ зіштовхнулись з нестачею ракет до реактивних систем залпового вогню, таких як "Ураган", "Смерч" та "Град".

Буданов впевнений, що російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Північної Кореї буде домовлятись про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій.

"Росія думає що передати КНДР певні ракетні технології це нормально. КНДР за ці технології зрозуміло буде робити багато чого. Там серйозний людський ресурс і оборонні спроможності - вони не порівнянні з можливостями РФ. Вони працюють ефективніше ніж росіяни. Тому збільшення постачання артилерійського озброєння - воно точно буде", - сказав голова ГУР.

Однак він зауважив, що за рахунок людського ресурсу та великої кількості підприємств КНДР може в повному обсязі забезпечити РФ артилерійським озброєнням.

"Там багато людей на підприємствах. У КНДР, як це не прикро, можуть таким похизуватись. Там людей і підприємств вистачає. Там зброя не модернова, але об'єми виробництва - серйозні. По факту це зброя минулого сторіччя - але снаряд - він прилетить, з похибкою, але він прилетить. Треба це визнавати це", - підкреслив він.

Військова співпраця КНДР і Росії

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Нещодавно у Білому домі також заявляли, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Також стало відомо, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків, які показала Велика Британія.

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