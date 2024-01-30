Буданов считает, что КНДР сможет обеспечить РФ необходимым оружием

Буданов напомнил, что в РФ на законодательном уровне узаконена контрабанда комплектующих к разному типу вооружения. Именно поэтому санкции не смогли полностью прекратить доступ РФ к ним.

Однако Россия также испытывает недостаток артиллерийских боеприпасов. В частности, речь о калибрах 152 и 122. Также в РФ столкнулись с нехваткой ракет к реактивным системам залпового огня, таким как "Ураган", "Смерч" и "Град".

Буданов уверен, что российский диктатор Владимир Путин во время своего визита в Северную Корею будет договариваться о дальнейшем сотрудничестве по ракетным технологиям.

"Россия думает, что передать КНДР определенные ракетные технологии это нормально. КНДР за эти технологии понятно будет делать многое. Там серьезный человеческий ресурс и оборонные способности - они не сравнимы с возможностями РФ. Они работают эффективнее, чем россияне. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения - оно точно будет", - сказал глава ГУР.

Однако заметил, что за счет человеческого ресурса и большого количества предприятий КНДР может в полном объеме обеспечить РФ артиллерийским вооружением.

"Там много людей на предприятиях. В КНДР, как это ни прискорбно, могут так похвастаться. Там людей и предприятий хватает. Там оружие не модерновое, но объемы производства - серьезные. По факту это оружие прошлого столетия - но снаряд - он прилетит". , с погрешностью, но он прилетит. Надо признавать это", - подчеркнул он.

Военное сотрудничество КНДР и России

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Недавно в Белом доме также заявляли, что российские кафиры и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.

Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Также стало известно, что российские корабли загружаются в северокорейском порту , о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков, показанных Великобританией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.