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В Волынской области обвалился мост, пострадали пять человек

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 12 марта, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает "Суспильне".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.

Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.

На месте происшествия работает полиция.

Фото: обрушенный мост (bug.org.ua)

Напомним, ранее в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

Кроме того, в Полтаве обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Добавим, что в России рухнул мост в районе проведения учений; в результате инцидента пострадали около 20 человек.

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Новости Украины Волынская областьобвал
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