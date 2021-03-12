В Волынской области обвалился мост, пострадали пять человек

В пятницу, 12 марта, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает "Суспильне".
Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.
Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.
Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.
На месте происшествия работает полиция.
Фото: обрушенный мост (bug.org.ua)
Напомним, ранее в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.
Кроме того, в Полтаве обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Добавим, что в России рухнул мост в районе проведения учений; в результате инцидента пострадали около 20 человек.