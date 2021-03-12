У Волинській області обвалився міст, постраждали п'ятеро людей

У п'ятницю, 12 березня, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ять чоловік.
Про це повідомила прес-секретар Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає "Суспильне".
Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.
Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.
Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.
На місці події працює поліція.
Фото: міст, який обвалився (bug.org.ua)
Нагадаємо, раніше в Одеській області з-за сильної зливи стався обвал частини моста між селами Болград і Кубей.
Крім того, у Полтаві обрушилися будівельні ліси. В результаті інциденту постраждали чотири людини.
Додамо, що у Росії впав міст в районі проведення навчань; в результаті інциденту постраждали близько 20 осіб.