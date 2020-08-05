В России обрушился мост в районе военных учений, пострадали 20 человек

Фото: обвал моста (prokuror-eao.ru)

Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули

В районе военных учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост. В результате происшествия пострадали порядка 20 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Это произошло в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули.

"Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали", - сказал первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев.

Напомним, в Китае при обрушении эстакадного моста в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

Кроме того, в новозеландском городе Франц Иосиф произошел обвал, вызванный проливными дождями.

Отметим, в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.