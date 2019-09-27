В Одесской области из-за ливня обвалился мост

Фото: на місці події (bolgrad.drugba)

Движение по автодороге затруднено

В Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету "Дружба" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу, 27 сентября, на участке автодороги, соединяющей села Болград и Кубей. В связи с повреждением моста движение по автодороге было затруднено, так как объехать провал почти невозможно.

Корреспондент газеты "Дружба" лично побывал на месте происшествия. Первым на аварийный участок приехал и.о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев. В этот момент к провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск принял решение проехать по уцелевшему остатку моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и др. Было принято закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад. На что все присутствующие получили в свой адрес много гневных слов. Автомобилисты злились, что им теперь придется объезжать, совершенно не думая о том, какому риску они подвергают свою жизнь приняв решение проехать здесь.... На сегодня перед местной властью стоят следующие задачи: 1. Установить поперек дороги плиты, которые не позволят бесстрашным (или глупым?) автомобилистам проехать здесь. 2. Дождаться специалиста из Облавтодора, который даст свои рекомендации по возобновлению дорожного полотна. О сложившейся ситуации Андрей Кучиев проинформировал и. о. губернатора Светлану Шаталову. В течение нескольких дней мост будет отремонтирован, а движение по нему будет восстановлено. В решении этой проблемы район надеется на помощь области.⠀ ⠀ #новостиболграда #новостиболград #новостиболградскогорайона #болград #болградскийрайон #болградновости #болградскиеновости #бессарабия #новостибессарабии #болградфото #болградвидео #фотоболград #фотоболграда #видеоболград #паркпушкина #озероялпуг #ялпуг #bolgrad #bolgradnews #newsbolgrad Опубліковано Болградская газета "Дружба" Пʼятниця, 27 вересня 2019 р.

Напомним, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвала перегружена грузовик.

Ранее в Одесской области в результате сильного потока дождевых вод на участке автомобильной дороги государственного значения Н-33 произошел оползень. В результате происшествия движение по автодороге было перекрыто.

Добавим, что вчера, 26 сентября, в Киеве в связи с сильными ливнями был объявлен повышенный уровень аварийности. С началом дождей в Киеве в полицию поступило более 200 сообщений о ДТП.