В Полтаве на строительстве обрушились леса, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали 4 человека
В Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.
Фото: обвал леса на строительстве в Полтаве (poltava.to)
По информации местного издания "Полтавщина", пострадавших передали медицинским работникам. Завалы от падения металлических конструкций разбирали сами строители, хоть на место прибыли подразделения спасателей.
Напомним, ранее в Луганской области произошел обвал на шахте "Новодружеская", в результате чего погиб горняк.
Также РБК-Украина писало, что в России рухнул мост в районе проведения учений; в результате инцидента пострадали около 20 человек.