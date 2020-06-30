В Волынской области коронавирус обнаружили у священника

Фото: церковь в Кошеве (wikimedia.org)

За последние сутки на Волыни зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19

В селе Кошев Луцкого района Волынской области коронавирус обнаружили у священника, руководителя церковного хора и кассира церкви. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 57 людей.

Об этом сообщили в Волынской ОГА.

В ведомстве заявили, что сейчас устанавливают круг контактных лиц. Об этих случаях сообщили главе сельсовета, предоставили необходимые рекомендации, проводят дезинфицирующие мероприятия. В Волынской области всего подтвердили 2368 случаев коронавируса.

Напомним, ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. COVID-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Как сообщалось, 13 апреля Киево-Печерская лавра в связи со вспышкой коронавируса была закрыта на карантин. Такое решение было принято в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре. В общей сложности в киевской Лавре коронавирусом заболели более 100 монахов, в том числе ее настоятель митрополит Павел.

В конце апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Также РБК-Украина сообщало, что в конце мая в трех монастырях Киева, в том числе и в Киево-печерской Лавре, сняты карантинные ограничения.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса, из них больше всего во Львовской области; всего в регионе наибольшее число больных - 5435.

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Автор: News Editor 1