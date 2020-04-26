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В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли 3 монаха

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 19:21
В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли 3 монаха
Фото: Киево-Печерская лавра (lavra.ua)

Сейчас большинство священнослужителей поправились

В Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка коронавируса, от заболевания скончались трое монахов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

По словам Климента, инфицирование коронавирусом обнаружили у около сотни людей на территории лавры. Всего на территории монастыря находятся около 150-200 монахов.

"Три человека умерли. Это монахи. Они были госпитализированы... Министерство здравоохранения опубликовало данные, что заболели около 100 человек (в лавре - ред.). А сколько их на самом деле, мы тестирования не проводим, все данные в Минздраве. Те данные, которые известны, это около 100. Всего монахов в лавре где-то 150-200, но заболели только около сотни", - рассказал он.

При этом, как утверждает митрополит, большинство лиц, которые заболели на COVID-19, уже выздоровели.

"Сейчас могу сказать, что подавляющее большинство тех, кто заболел, они уже выздоровели. В больнице осталось всего 3-4 человека", - заявил Климент.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 9 священнослужителей. Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Киево-Печерской Лавре, Покровском Голосеевском монастыре и в женском монастыре Святого Пантелеймона.

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