В Украине более 700 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Всего с начала пандемии 44 334 зараженных в Украине

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии 44 334 зараженных COVID-19. Из них 1 159 умерли и 19 115 выздоровели. В частности, за минувшие сутки 12 смертельных случаев и 88 выздоровевших.

Отметим, что сегодня в стране зафиксировали очередной рост числа инфицированных после трех дней спада заболевания. Вчера было 646 случаев, что на 60 зараженных меньше, чем сегодня.

Мэр Киева Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, что за минувшие сутки заразились еще 57 человек. Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 16, в Деснянском районе -10 случаев.

Отметим, на эти выходные в Одессу приезжали на отдых сотни украинцев в связи с длительными выходными.

В связи с этим на дамбе Хаджибейского лимана образовался километровый затор.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 29 июня 12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, в том числе и Одесская область.

Также в ВОЗ заявили, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось достичь прогресса в сдерживании болезни.

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Автор: Анастасия Рокитна