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Винницкий митрополип ПЦУ заразился коронавирусом

Новости » Общество     19.06.2020 - 07:25
Винницкий митрополип ПЦУ заразился коронавирусом
Фото: Винницкий и Барский Симеон (pomisna.info)

Митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. COVID-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Об этом сообщает сайт Вінницько-Барской епархии православной церкви Украины (ПЦУ).

Пока митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице.

"В связи с болезнью митрополита лица, которые имели с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия", - сообщили в епархии.

Напомним, 13 апреля Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса.

В конце апреля сообщалось, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Также РБК-Украина сообщало, что в конце мая в трех монастырях Киева, в том числе и в Киево-печерской Лавре, сняты карантинные ограничения.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ПЦУКоронавирус
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