Фото: Киево-Печерская Лавра (flickr.com extrud)

В монастырях перед открытием сделали полную дезинфекцию

В трех монастырях Киева сняты карантинные ограничения. В помещениях перед открытием сделали полную дезинфекцию.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в Киеве провели полную дезинфекцию трех монастырей, после чего они были открытыми.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, что были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях", - сказал мэр.

Также он добавил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. Кроме того, он отметил, что именно благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мерам и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания коронавирусом.

Кроме того, мэр города призвал служителей всех конфессий придерживаться регламента и санитарных требований, чтобы не произошло новых вспышек болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице из-за пандемии были закрыты два монастыря и два общежития.

Вместе с тем, в Киевской области со вторника, 26 мая, позволили перевозки пассажиров в пределах области.

РБК-Украина писало, что в рамках ослабление карантина в Киеве с 1 июня планируют возобновить работу городской электрички.

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Автор: Андрей Козловский