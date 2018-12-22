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В Волынской области перевернулась маршрутка, пострадали 11 человек

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 11:42
В Волынской области перевернулась маршрутка, пострадали 11 человек
Фото: ДТП в Волынской области (vl.npu.gov.ua)

Пятеро пострадавших были госпитализированы

В пятницу, 21 декабря, вблизи села Чмикос (Волынская область) в результате аварии микроавтобуса пострадали 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Лесная Песня - Нововолынск" выполняя маневр обгона съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента 11 пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения, пятерых из них госпитализировали.

Отмечается, что по факту аварии начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В Волынской области перевернулась маршрутка, пострадали 11 человекВ Волынской области перевернулась маршрутка, пострадали 11 человек

Фото: авария в Волынской области (vl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на автодороге Киев-Одесса столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пытаясь избежать аварии, в кювет съехал пассажирский автобус "Одесса-Киев". В результате аварии пострадал один человек.

Ранее РБК-Украина писало, что под Киевом перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

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