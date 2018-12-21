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Под Киевом перевернулась маршрутка

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 09:23
Под Киевом перевернулась маршрутка
Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/pol.kyivregion)

В результате происшествия пострадали восемь человек

Под Киевом сегодня утром, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию столицы.

Сообщается, что ДТП произошло на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты около 7 утра. Из-за гололеда водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

По предварительным данным в результате аварии восемь пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу. Всего на момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек.

На данный момент полицейские устанавливают личные данные потерпевших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Под Киевом перевернулась маршрутка

Фото (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, ранее на Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения.

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