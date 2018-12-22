На Волині перекинулась маршрутка, постраждали 11 людей

Фото: ДТП у Волинській області (vl.npu.gov.ua)

П'ятьох постраждалих було госпіталізовано

У п'ятницю, 21 грудня, поблизу села Чмикос (Волинська область) внаслідок аварії мікроавтобусу постраждали 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, водій мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter сполученням "Лісова Пісня - Нововолинськ" виконуючи маневр обгону з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті інциденту 11 пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, п'ятьох із них госпіталізували.

Зазначається, що за фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: аварія у Волинській області (vl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на автодорозі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, намагаючись уникнути аварії, в кювет з'їхав пасажирський автобус "Одеса-Київ". В результаті аварії постраждала одна людина.

Раніше РБК-Україна писало, що під Києвом перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.