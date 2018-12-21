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На трассе Киев-Одесса пассажирский автобус съехал в кювет

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 09:35
На трассе Киев-Одесса пассажирский автобус съехал в кювет
Фото: на автодороге Киев-Одесса (facebook.com/gunp.odessa)

Автобус съехал в кювет, пытаясь объехать ДТП на трассе

На автодороге Киев-Одесса столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пытаясь избежать аварии, в кювет съехал пассажирский автобус "Одесса-Киев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что на спуске у села Знаменка Ивановского района, в связи со сложными погодными условиями (туман, гололедица), произошло столкновение между грузовиком и автомобилем "Таврия". Пытаясь избежать аварии, в кювет съехал автобус сообщением "Одесса-Киев", в салоне которого находились 20 пассажиров.

Кроме того, участниками дорожно-транспортного происшествия стали еще несколько автомобилей, которые получили травмы. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели ГСЧС и облавтодора. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

 

Фото (facebook.com/gunp.odessa)

Напомним, сегодня утром под Киевом перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

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