На Волыни предупредили о паводках: могут быть затоплены дворы и дороги

В Украине 27-29 марта ожидается повышение уровня воды в реке Стырь. Это может привести к затоплению дворов и дорог на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Как отметили синоптики, возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, а также дворов в Маневицком районе. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха на западе страны поднимется до +15 градусов.

При этом уже в воскресенье в Украине может измениться погода. Солнцу и ясному небу на смену придут значительные осадки из-за штормового циклона. Дожди ожидаются на большей части территории страны.

Ранее РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз на апрель. Средняя месячная температура воздуха в Украине в этом месяце ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Отметим, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму.