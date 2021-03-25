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Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 09:15
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, среднемесячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 6-16 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 17-22 градусов мороза, во Львовской области и крайнем юге местами 3-5 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-33 градусов тепла, в горах 21-22 градусов тепла.

По информации Укргидрометцентра, среднемесячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Напомним, среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.

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Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
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