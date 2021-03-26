Потепление до +15: появился прогноз погоды в Украине на субботу
В Украине в субботу, 27 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +15.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз на субботу во всех регионах Украины
Согласно прогнозу метеорологов, теплее всего завтра будет на западе Украины. Температура воздуха днем там будет достигать отметки в +13 +15 (по Цельсию), ночью - от 0 до -2. В северной и центральной части Украины днем ожидается 11-13 градусов тепла, ночью от 0 до -2. На Юге и Востоке днем будет +10 +12, в Одесской области чуть теплее - до 13 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до -1.
В Крыму температура воздуха - 9-11 градусов тепла, ночью - от 1 градуса тепла до -1.
Прогноз на субботу в Киеве и Киевской области
В Киеве, как и в других регионах Украины будет тепло и солнечно, температура воздуха - 11-13 градусов тепла. В некоторых районах Киевской области температура воздуха может достигать +14.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это близко к средним многолетним значениям.
При этом, по ее словам, в ближайшую субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного просядут вниз.