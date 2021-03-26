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Потепление до +15: появился прогноз погоды в Украине на субботу

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 16:54
Потепление до +15: появился прогноз погоды в Украине на субботу Фото: в Украине ожидается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Украине в субботу, 27 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +15.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на субботу во всех регионах Украины

Потепление до +15: появился прогноз погоды в Украине на субботу

Согласно прогнозу метеорологов, теплее всего завтра будет на западе Украины. Температура воздуха днем там будет достигать отметки в +13 +15 (по Цельсию), ночью - от 0 до -2. В северной и центральной части Украины днем ожидается 11-13 градусов тепла, ночью от 0 до -2. На Юге и Востоке днем будет +10 +12, в Одесской области чуть теплее - до 13 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до -1.

В Крыму температура воздуха - 9-11 градусов тепла, ночью - от 1 градуса тепла до -1.

Прогноз на субботу в Киеве и Киевской области

Потепление до +15: появился прогноз погоды в Украине на субботу

В Киеве, как и в других регионах Украины будет тепло и солнечно, температура воздуха - 11-13 градусов тепла. В некоторых районах Киевской области температура воздуха может достигать +14.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это близко к средним многолетним значениям.

При этом, по ее словам, в ближайшую субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного просядут вниз.

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