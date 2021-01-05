Самый теплый в истории: климатологи подвели итоги 2020 года в Киеве

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

За год в Киеве зафиксировано 36 температурных рекордов

Среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, 11 месяцев года фиксировалось существенное превышение среднемесячных температур, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы. Особенно отличились январь, февраль, март, когда наблюдались самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4, 6,7 и 5,8 градусов

Холоднее всего было 7 декабря - 9,5 градусов мороза, теплее всего - 1 сентября, когда температура достигла 34,7 градусов тепла.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте - 12.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 580 мм, что соответствует 89% климатической нормы. "Однако во времени они распределились очень неравномерно - две месячные нормы в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило половины климатической нормы", - отметили климатологи.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура декабря 2020 года в Киеве составляла 0,5 градусов мороза, что на 1,8 градусов выше климатической нормы.

Напомним, в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксировали максимальные температуры за 140 лет наблюдений.