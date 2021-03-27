ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Волыни предупредили о паводках: могут быть затоплены дворы и дороги

Новина українською → Волынская область, Суббота 27 марта 2021 09:48
На Волыни предупредили о паводках: могут быть затоплены дворы и дороги Фото: затопления возможны в Маневицком районе (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 27-29 марта ожидается повышение уровня воды в реке Стырь. Это может привести к затоплению дворов и дорог на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили синоптики, возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, а также дворов в Маневицком районе. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха на западе страны поднимется до +15 градусов.

При этом уже в воскресенье в Украине может измениться погода. Солнцу и ясному небу на смену придут значительные осадки из-за штормового циклона. Дожди ожидаются на большей части территории страны.

Ранее РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз на апрель. Средняя месячная температура воздуха в Украине в этом месяце ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Отметим, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Волынская область паводок затопление река
NEWS
Сутки на Донбассе: четыре нарушения "тишины", четверо погибших и двое раненных
Сутки на Донбассе: четыре нарушения "тишины", четверо погибших и двое раненных
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда