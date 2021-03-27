На Волині попередили про паводки: можуть бути затоплені двори і дороги

В Україні 27-29 березня очікується підвищення рівня води в річці Стир. Це може призвести до затоплення дворів і доріг на Волині.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Як зазначили синоптики, можливо досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, а також дворів у Маневицькому районі. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря на заході країни підніметься до +15 градусів.

При цьому вже в неділю в Україні може змінитися погода. Сонця ясного неба на зміну прийдуть значні опади з-за штормового циклону. Дощі очікуються на більшій частині території країни.

Раніше РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на квітень. Середня місячна температура повітря в Україні в цьому місяці очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько середніх багаторічних значень.

Зазначимо, середньорічна температура 2020 року в Києві піднялася до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму.