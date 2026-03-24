Volkswagen іде в оборонку: автогігант може почати виробляти ракети для ППО

Німецький автоконцерн Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defence Systems про можливу трансформацію виробництва, що може зберегти тисячі робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

Переговори про зміну виробництва

Volkswagen розглядає варіант переобладнання заводу в Оснабрюку, який раніше опинився під загрозою закриття.

Йдеться про перехід від випуску автомобілів до виготовлення компонентів для систем протиповітряної оборони, включно з елементами комплексу "Залізний купол".

За інформацією джерел, такий крок може стати одним із найпомітніших прикладів зближення автомобільної галузі Німеччини з оборонним сектором на тлі падіння доходів і посилення конкуренції.

Збереження робочих місць і підтримка влади

Компанії розраховують зберегти близько 2300 робочих місць. "Мета полягає в тому, щоб врятувати всіх, можливо, навіть забезпечити зростання", - зазначив один зі співрозмовників.

Також повідомляється, що німецький уряд підтримує ініціативу. Виробництво може стартувати протягом 12-18 місяців, якщо співробітники погодяться на зміну профілю роботи.

Що будуть виробляти

На підприємстві планують випускати вантажні платформи для перевезення ракет, пускові установки і генератори.

При цьому самі ракети вироблятися не будуть - для них створять окремий майданчик.

Зазначається, що перехід потребуватиме обмежених інвестицій і ґрунтується на поєднанні перевірених оборонних технологій з німецькою промисловою базою.

Контекст і перспективи

Ініціатива обговорюється на тлі масштабного переозброєння Європи і зростання витрат Німеччини на оборону, які можуть перевищити 500 млрд євро до кінця десятиліття.

Rafael розраховує просувати систему на європейському ринку, незважаючи на дискусії експертів про її ефективність проти далекобійних загроз.

Для Volkswagen це також спроба знайти рішення для заводу, де виробництво автомобілів має завершитися в рамках оптимізації витрат.