Volkswagen уходит в оборонку: автогигант может начать производить ракеты для ПВО
Немецкий автоконцерн Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о возможной трансформации производства, что может сохранить тысячи рабочих мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
Переговоры о смене производства
Volkswagen рассматривает вариант переоборудования завода в Оснабрюке, который ранее оказался под угрозой закрытия.
Речь идет о переходе от выпуска автомобилей к изготовлению компонентов для систем противовоздушной обороны, включая элементы комплекса "Железный купол".
По информации источников, такой шаг может стать одним из самых заметных примеров сближения автомобильной отрасли Германии с оборонным сектором на фоне падения доходов и усиления конкуренции.
Сохранение рабочих мест и поддержка властей
Компании рассчитывают сохранить около 2300 рабочих мест. «Мета полягає в тому, щоб врятувати всіх, можливо, навіть забезпечити зростання», – отметил один из собеседников.
Также сообщается, что немецкое правительство поддерживает инициативу. Производство может стартовать в течение 12-18 месяцев, если сотрудники согласятся на смену профиля работы.
Что будут производить
На предприятии планируют выпускать грузовые платформы для перевозки ракет, пусковые установки и генераторы.
При этом сами ракеты производиться не будут — для них создадут отдельную площадку.
Отмечается, что переход потребует ограниченных инвестиций и основан на сочетании проверенных оборонных технологий с немецкой промышленной базой.
Контекст и перспективы
Инициатива обсуждается на фоне масштабного перевооружения Европы и роста расходов Германии на оборону, которые могут превысить 500 млрд евро к концу десятилетия.
Rafael рассчитывает продвигать систему на европейском рынке, несмотря на дискуссии экспертов о ее эффективности против дальнобойных угроз.
Для Volkswagen это также попытка найти решение для завода, где производство автомобилей должно завершиться в рамках оптимизации расходов.
