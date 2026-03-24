Volkswagen уходит в оборонку: автогигант может начать производить ракеты для ПВО

Немецкий автоконцерн Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о возможной трансформации производства, что может сохранить тысячи рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Переговоры о смене производства

Volkswagen рассматривает вариант переоборудования завода в Оснабрюке, который ранее оказался под угрозой закрытия.

Речь идет о переходе от выпуска автомобилей к изготовлению компонентов для систем противовоздушной обороны, включая элементы комплекса "Железный купол".

По информации источников, такой шаг может стать одним из самых заметных примеров сближения автомобильной отрасли Германии с оборонным сектором на фоне падения доходов и усиления конкуренции.

Сохранение рабочих мест и поддержка властей

Компании рассчитывают сохранить около 2300 рабочих мест. «Мета полягає в тому, щоб врятувати всіх, можливо, навіть забезпечити зростання», – отметил один из собеседников.

Также сообщается, что немецкое правительство поддерживает инициативу. Производство может стартовать в течение 12-18 месяцев, если сотрудники согласятся на смену профиля работы.

Что будут производить

На предприятии планируют выпускать грузовые платформы для перевозки ракет, пусковые установки и генераторы.

При этом сами ракеты производиться не будут — для них создадут отдельную площадку.

Отмечается, что переход потребует ограниченных инвестиций и основан на сочетании проверенных оборонных технологий с немецкой промышленной базой.

Контекст и перспективы

Инициатива обсуждается на фоне масштабного перевооружения Европы и роста расходов Германии на оборону, которые могут превысить 500 млрд евро к концу десятилетия.

Rafael рассчитывает продвигать систему на европейском рынке, несмотря на дискуссии экспертов о ее эффективности против дальнобойных угроз.

Для Volkswagen это также попытка найти решение для завода, где производство автомобилей должно завершиться в рамках оптимизации расходов.