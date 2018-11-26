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Волкер отреагировал на действия России в Керченском проливе

Новости » Политика    26.11.2018 - 11:19
Волкер отреагировал на действия России в Керченском проливе
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Вчера Россия атаковала украинские корабли в Азовском море

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер отреагировал на действия России в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

"Россия таранит украинское судно, которое мирно следовало в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации???" - написал он.

Волкер отреагировал на действия России в Керченском проливе

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО также отреагировали на нападение Российской Федерации на украинские корабли в Азовском море, призвав РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Добавим, ранее сообщалось, что трех украинских военных, которые пострадали при атаке России на корабли Военно-морских сил Украины, госпитализировали в больницу оккупированной Керчи (Крым).

Как писало РБК-Украина, вчера, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, в ходе атаки российская сторона открывала огонь на поражение. Среди украинских моряков есть раненные. 

Отметим, из-за действий РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует ввести в Украине военное положение сроком на 60 дней. Сегодня этот вопрос должен рассмотреть парламент, после чего президент Украины Петр Порошенко должен издать соответствующий указ.

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Новости Украины Российская ФедерацияАзовское мореКурт Волкер
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