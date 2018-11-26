Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Вчора Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер відреагував на дії Росії в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волкера у Twitter.

"Росія таранить українське судно, яке мирно слідувало у напрямку українського порту. Росія захоплює кораблі і екіпаж, а потім звинувачує Україну в провокації???" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО також відреагували на напад Російської Федерації на українські кораблі в Азовському морі, закликавши РФ забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі.

Додамо, раніше повідомлялося, що трьох українських військових, які постраждали при атаці Росії на кораблі Військово-морських сил України, госпіталізували в лікарню в окупованій Керчі (Крим).

Як писало РБК-Україна, вчора, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, в ході атаки російська сторона відкривала вогонь на поразку. Серед українських моряків є поранені.

Відзначимо, через дії РФ Рада національної безпеки і оборони України рекомендує ввести в Україні військовий стан терміном на 60 днів. Сьогодні це питання має розглянути парламент, після чого президент України Петро Порошенко повинен видати відповідний указ.