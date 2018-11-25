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В НАТО отреагировали на нападение РФ на украинские корабли в Азовском море

Новости » Политика    25.11.2018 - 22:58
В НАТО отреагировали на нападение РФ на украинские корабли в Азовском море
Иллюстративное фото (из открытых источников)

НАТО призывает РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море

В НАТО отреагировали на нападение Российской Федерации на украинские корабли в Азовском море, которое произошло сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Так, цитируя заявление пресс-службы НАТО, журналист отметил, что Альянс полностью поддерживает территориальную целостность Украины.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

В НАТО отреагировали на нападение РФ на украинские корабли в Азовском мореНапомним, ранее сообщалось, что в результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины ранены шестеро украинских моряков. На данный момент известно, что Россия захватила три украинских корабля в районе Керченского пролива.

Добавим, на данный момент президент Украины Петр Порошенко проводит заседание военного кабинета, а в Министерстве иностранных дел Украины проходит экстренное заседание по поводу ситуации в Азовском море, работает кризисный штаб.

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