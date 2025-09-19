На Волині військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

У Ковелі Волинської області мобілізаційна група зіткнулася з опором працівників критичного підприємства. В ході конфлікту військові ТЦК використали сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Сьогодні, 19 вересня, у місті Ковель на вулиці Степана Бандери військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи.

Як розповіли у ТЦК, на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи один з громадян призовного віку відмовився надавати дані та намагався втекти на територію підприємства критичної інфраструктури. Військові прослідували за ним, щоб встановити особу.

Під час цього троє працівників підприємства почали чинити опір, погрожувати та намагалися спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям.

Згодом до них приєдналися ще близько 15 осіб, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військових та пошкодили службовий автомобіль.

"З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби - сльозогінний газ", - повідомили у ТЦК.

На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту.