На Волыни военные ТЦК применили слезоточивый газ из-за сопротивления работников предприятия

В Ковеле Волынской области мобилизационная группа столкнулась с сопротивлением работников критического предприятия. В ходе конфликта военные ТЦК использовали слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Сегодня, 19 сентября, в городе Ковель на улице Степана Бандеры военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия.

Как рассказали в ТЦК, на законное требование предъявить военно-учетные документы один из граждан призывного возраста отказался предоставлять данные и пытался убежать на территорию предприятия критической инфраструктуры. Военные проследили за ним, чтобы установить личность.

Во время этого трое работников предприятия начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим.

Впоследствии к ним присоединились еще около 15 человек, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военных и повредили служебный автомобиль.

"С целью самозащиты и прекращения противоправных действий, военнослужащие применили специальные средства - слезоточивый газ", - сообщили в ТЦК.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента.