На Волыни военные ТЦК применили слезоточивый газ из-за сопротивления работников предприятия
В Ковеле Волынской области мобилизационная группа столкнулась с сопротивлением работников критического предприятия. В ходе конфликта военные ТЦК использовали слезоточивый газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Сегодня, 19 сентября, в городе Ковель на улице Степана Бандеры военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия.
Как рассказали в ТЦК, на законное требование предъявить военно-учетные документы один из граждан призывного возраста отказался предоставлять данные и пытался убежать на территорию предприятия критической инфраструктуры. Военные проследили за ним, чтобы установить личность.
Во время этого трое работников предприятия начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим.
Впоследствии к ним присоединились еще около 15 человек, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военных и повредили служебный автомобиль.
"С целью самозащиты и прекращения противоправных действий, военнослужащие применили специальные средства - слезоточивый газ", - сообщили в ТЦК.
На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента.
Другие инциденты с ТЦК на Волыни
Напомним, недавно на Волыни вспыхнул конфликт граждан с работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.
Перед тем в селе Новые Червища Камень-Каширского района Волынской области произошел конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК.
Еще ранее в Волынской области группа людей напала на служебное авто ТЦК и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи. Одним из нападавших оказался староста Соловичевского старостинского округа.