СБУ запобігла теракту у центрі Львова: затримано агента ФСБ із вибухівкою

Зловмисника затримали під час спроби дістатися до місця злочину з саморобним вибуховим пристроєм. Під час обшуків у нього вилучили вибухівку та засоби зв’язку, якими він координувався з куратором з Росії.

Як повідомили в СБУ, теракт планувався у липні 2025 року та був спрямований проти українських правоохоронців. Саморобний вибуховий пристрій планувалось використати поблизу адміністративної будівлі силових структур.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і агента було затримано ще до того, як він встиг дістатися Львова.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 41-річний житель міста Пустомити на Львівщині. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство.

Після звільнення з місць позбавлення волі чоловік шукав "легкі заробітки" через Телеграм-канали. Саме там його й завербували російські спецслужби. В обмін на обіцянку швидкої винагороди він погодився виконати завдання з підготовки теракту.

Слідство встановило, що спочатку агент прибув до Хмельницького. Там, за координатами від російського куратора, він знайшов схрон і дістав із нього саморобний вибуховий пристрій. Після цього чоловік на таксі вирушив до місцевого автовокзалу, звідки планував поїхати рейсовим автобусом до Львова.

Подальші інструкції він мав отримати вже на місці. Однак співробітники СБУ затримали його під час посадки в автобус. У затриманого вилучили вибухівку та мобільний телефон, через який він контактував з представником ФСБ.

Фігурантові повідомили про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.

У разі доведення вини в суді агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці також встановили особу куратора з Росії та задокументували його злочинну діяльність.

Оперативні та слідчі дії проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.