Головна » Життя » Суспільство

Займалися підпалами у Києві: двоє агентів ФСБ отримали по 10 років тюрми

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 17:10
UA EN RU
Займалися підпалами у Києві: двоє агентів ФСБ отримали по 10 років тюрми Фото: суд виніс вироки двом агентам РФ у вигляді позбавлення волі (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

За доказовою базою Служби безпеки України двоє агентів РФ отримали по 10 років ув'язнення. Вони займалися підпалами у Києві на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

Один з фігурантів - 33-річний киянин, ухилявся від мобілізації та шукав "легкого заробітку" в соцмережах. Він погодився здійснити серію підпалів столичних будівель "Укрпошти" в обмін на винагороду від росіян.

Агент РФ обладнав схрон поблизу районної філії "Укрпошти", куди поклав "коктейль Молотова". Згодом він розбив вікно поштового відділення та закинув всередину будівлі легкозаймисту суміш.

Після підпалу киянин обробив прилеглу територію хлорним розчином та спалив одяг, в якому вчинив злочин. Не дивлячись на запобіжні заходи, вже за кілька годин після диверсії злочинця було затримано співробітниками СБУ і поліцією.

Другим агентом ФСБ виявився 21-річний мешканець Буковини, який шукав підробітку у столиці. Окупанти завербували його завдяки тематичним каналам в Telegram.

Після вербування росіянами чоловік здійснив підпал релейної шафи на колії "Укрзалізниці", після чого був затриманий правоохоронцями.

На підставі матеріалів СБУ обох російських агентів визнано винними за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив їм по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання агентів ФСБ

Нагадаємо, СБУ викрила та затримала агента ФСБ у складі Сил оборони України, який передавав ворогу координати для коригування ракетно-дронових ударів по українських цілях.

Раніше СБУ повідомляла про затримання у Херсоні медика, що співпрацював із російськими спецслужбами та наводив удари по місту й навколишніх районах.

Крім того, суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна ще одному агенту РФ, який передавав окупантам маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині.

