Волгоградську область РФ атакували дрони: лунали вибухи, виникла пожежа на підстанції

Ударні безпілотники сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Волгоградську область РФ. В результаті обстрілу виникла пожежа на підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Волгоградської області РФ Андрія Бочарова.

Він також зазначив, що у Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Постраждалих немає.

За його словами, нібито внаслідок падіння уламків дронів у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано вибух, який оперативно ліквідовано протипожежними силами.

Удари по критичній інфраструктурі РФ

Нагадаємо, останнім часом Україна посилила удари по російських НПЗ та критичним оборонним підприємствам РФ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Зокрема, на цьому тижні дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. В результаті уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.