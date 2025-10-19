ua en ru
ЗСУ уразили ключові об’єкти військової промисловості РФ: Генштаб розкрив наслідки

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 13:32
ЗСУ уразили ключові об’єкти військової промисловості РФ: Генштаб розкрив наслідки Ілюстративне фото: ЗСУ уразили ключові об’єкти військової промисловості РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах Росії, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, серед уражених об’єктів - Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів продукції, а щорічний об’єм первинної переробки нафти становить близько 4,9 млн тонн. Попередньо уражені установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).

Також удару зазнав Оренбурзький газопереробний завод, один з найбільших газових комплексів Росії, здатний переробляти до 45 млрд кубометрів газу та понад 6 млн тонн конденсату на рік. За попередніми даними, пошкоджено одну з установок переробки та очищення газу, на території комплексу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Крім того, Сили оборони уразили базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську, де також зафіксовано вибухи та пожежу.

У Генштабі підкреслили, що ці удари спрямовані на підрив воєнно-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони України продовжують послідовно реалізовувати заходи для ураження критичних об’єктів ворога та забезпечення безпеки держави.

Сили безпілотних систем

У СБС розповіли, що ніч на 19 жовтня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ. Він має стратегічне значення для забезпечення армії рф пально-мастильними матеріалами.

Раніше ми писали, що у ніч на 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, спричинивши загоряння цеху.

