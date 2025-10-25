Волгоградскую область РФ атаковали дроны: раздавались взрывы, возник пожар на подстанции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова.

Он также отметил, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое здание. Пострадавших нет.

По его словам, якобы в результате падения обломков дронов в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксирован взрыв, который оперативно ликвидирован противопожарными силами.

Удары по критической инфраструктуре РФ

Напомним, в последнее время Украина усилила удары по российским НПЗ и критическим оборонным предприятиям РФ. Удары направлены на подрыв военно-промышленной базы России и ограничение ее возможностей продолжать агрессию против Украины.

Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Атаки по НПЗ и энергетике вызвали внутри России топливный кризис и ударили по логистике армии. В частности, на этой неделе дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Дагестане, в аэропорту Махачкалы прекратили прием и отправку рейсов. В результате поражен завод в Махачкале за 1,7 тысячи километров от Украины.