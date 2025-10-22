Дрони атакували НПЗ у російському Дагестані
Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані. Уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне російське видання ASTRA.
Канал публікує відео очевидців з ударом по НПЗ.
Успішний удар підтвердив керівник російського регіону Сергій Меліков.
"Сьогодні на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки", - написав він.
За інформацією російських ЗМІ, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. Аналогічні заходи вводили вночі ще в семи аеропортах Росії: Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі.
Удари по НПЗ
Нагадаємо, у серпні Україна відновила удари по російських НПЗ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.
Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.
Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії.