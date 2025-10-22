ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони атакували НПЗ у російському Дагестані

Росія, Середа 22 жовтня 2025 08:22
UA EN RU
Дрони атакували НПЗ у російському Дагестані Фото: дрони долетіли до Махачкали (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані. Уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне російське видання ASTRA.

Канал публікує відео очевидців з ударом по НПЗ.

Успішний удар підтвердив керівник російського регіону Сергій Меліков.

"Сьогодні на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки", - написав він.

За інформацією російських ЗМІ, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. Аналогічні заходи вводили вночі ще в семи аеропортах Росії: Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі.

Удари по НПЗ

Нагадаємо, у серпні Україна відновила удари по російських НПЗ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дагестан НПЗ Дрони
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію