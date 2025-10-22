Дрони атакували НПЗ у російському Дагестані

Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані. Уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне російське видання ASTRA .

За інформацією російських ЗМІ, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. Аналогічні заходи вводили вночі ще в семи аеропортах Росії: Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі.

"Сьогодні на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки", - написав він .

Удари по НПЗ

Нагадаємо, у серпні Україна відновила удари по російських НПЗ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії.