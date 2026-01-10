Волгоградську область РФ атакували дрони: горить нафтобаза, жителів можуть евакуювати

"У Жовтневому районі внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби, а також співробітники муніципальної освіти працюють на місці інциденту", - йдеться в повідомленні Бочарова.

Також повідомляється, що можлива навіть евакуація жителів будинків, які розташовані поблизу нафтобази.

"На випадок евакуації мешканців прилеглих будинків приведено в готовність ПТР (пункт тимчасового розміщення - ред.) у Жовтневій школі N2. За попередніми даними постраждалих немає", - додав губернатор.

Зазначимо, за сьогоднішню ніч це не перша атака дронів у РФ. Повідомлялося також про ракетну і дронову небезпеку в Краснодарському краї, було чути вибухи. Попередньо, метою став НПЗ у Слов'янську на Кубані.