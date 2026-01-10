Волгоградскую область РФ атаковали дроны: горит нефтебаза, жителей могут эвакуировать

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента", - говорится в сообщении Бочарова.

Также сообщается, что возможна даже эвакуация жителей домов, которые расположены вблизи нефтебазы.

"На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР (пункт временного размещения - ред.) в Октябрьской школе N2. По предварительным данным пострадавших нет", - добавил губернатор.

Отметим, за сегодняшнюю ночь это не первая атака дронов в РФ. Сообщалось также о ракетной и дроновой опасности в Краснодарском крае, были слышны взрывы. Предварительно, целью стал НПЗ в Славянске на Кубани.