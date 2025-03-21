У Волгоградській області скаржаться на дронову атаку на аеродром та вибухи
У Волгоградській області (РФ) у ніч проти 21 березня пролунали вибухи. У регіоні нібито фіксували безпілотники, які летіли у бік місцевого аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Mash.
За даними російських медіа, вибухи лунали у Калачівському районі. Також пропагандисти пишуть, що ціллю дронової атаки начебто є аеродром "Маринівка".
"За словами місцевих, вони чули близько 5-6 вибухів у Калачівському районі", - йдеться в публікації російського ресурсу.
Також, за даними російської сторони, моніторингові канали перед тим фіксували приблизно "моторних безпілотників" та 2 "реактивних", які летіли у бік Волгоградської області.
Додамо, представники влади Волгоградської області нічого щодо дронової атаки на регіон не повідомляли.
Вибухи у Волгоградській області
Нагадаємо, у цьому російському регіоні далеко не вперше відбуваються різні вибухи на військових та нафтових об'єктах. Зокрема, наприкінці січня Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області, який входить у десятку найбільших у РФ. Йдеться про НПЗ ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
В на початку лютого джерела РБК-Україна розповіли, що дрони СБУ та ССО атакували Волгоградський НПЗ. У Генштабі ЗСУ підтвердили удари та уточнили, що у ніч проти 3 лютого воїни знову уразили Волгоградський НПЗ, а саме - "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Додамо, наприкінці вересня 2024 року джерела РБК-Україна розповіли, що Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал ворога у Волгоградській області. Внаслідок атаки тоді було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань.
За даними Центру протидії дезінформації, на даному арсеналі війська РФ зберігали, серед іншого, іранську балістику.
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