У Волгоградській області скаржаться на дронову атаку на аеродром та вибухи

У Волгоградській області (РФ) у ніч проти 21 березня пролунали вибухи. У регіоні нібито фіксували безпілотники, які летіли у бік місцевого аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал Mash .

За даними російських медіа, вибухи лунали у Калачівському районі. Також пропагандисти пишуть, що ціллю дронової атаки начебто є аеродром "Маринівка".

"За словами місцевих, вони чули близько 5-6 вибухів у Калачівському районі", - йдеться в публікації російського ресурсу.

Також, за даними російської сторони, моніторингові канали перед тим фіксували приблизно "моторних безпілотників" та 2 "реактивних", які летіли у бік Волгоградської області.

Додамо, представники влади Волгоградської області нічого щодо дронової атаки на регіон не повідомляли.

Вибухи у Волгоградській області

Нагадаємо, у цьому російському регіоні далеко не вперше відбуваються різні вибухи на військових та нафтових об'єктах. Зокрема, наприкінці січня Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області, який входить у десятку найбільших у РФ. Йдеться про НПЗ ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

В на початку лютого джерела РБК-Україна розповіли, що дрони СБУ та ССО атакували Волгоградський НПЗ. У Генштабі ЗСУ підтвердили удари та уточнили, що у ніч проти 3 лютого воїни знову уразили Волгоградський НПЗ, а саме - "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Додамо, наприкінці вересня 2024 року джерела РБК-Україна розповіли, що Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал ворога у Волгоградській області. Внаслідок атаки тоді було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань.

За даними Центру протидії дезінформації, на даному арсеналі війська РФ зберігали, серед іншого, іранську балістику.