В Волгоградской области жалуются на дроновую атаку на аэродром и взрывы

В Волгоградской области (РФ) в ночь на 21 марта прогремели взрывы. В регионе якобы фиксировали беспилотники, которые летели в сторону местного аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Mash .

По данным российских медиа, взрывы раздавались в Калачевском районе. Также пропагандисты пишут, что целью дроновой атаки якобы является аэродром "Мариновка".

"Со слов местных, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе", - говорится в публикации российского ресурса.

Также, по данным российской стороны, мониторинговые каналы перед этим фиксировали примерно "моторных беспилотников" и 2 "реактивных", которые летели в сторону Волгоградской области.

Добавим, представители власти Волгоградской области ничего относительно дроновой атаки на регион не сообщали.

Взрывы в Волгоградской области

Напомним, в этом российском регионе далеко не впервые происходят разные взрывы на военных и нефтяных объектах. В частности, в конце января Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, входящий в десятку крупнейших в РФ. Речь идет о НПЗ ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".

В начале февраля источники РБК-Украина рассказали, что дроны СБУ и ССО атаковали Волгоградский НПЗ. В Генштабе ВСУ подтвердили удары и уточнили, что в ночь на 3 февраля воины снова поразили Волгоградский НПЗ, а именно - "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Добавим, в конце сентября 2024 источники РБК-Украина рассказали, что Силы обороны с помощью 120 дронов атаковали арсенал врага в Волгоградской области. В результате атаки был поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань.

По данным Центра противодействия дезинформации, на данном арсенале войска РФ сохраняли, среди прочего, иранскую баллистику.