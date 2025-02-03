Нафтогазові санкції в дії: дрони СБУ та ССО уразили Волгоградський НПЗ та завод в Астрахані

Дрони СБУ та ССО у ніч на понеділок, 3 лютого, Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод, у Росії, були атаковані дронами.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.

За даними джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО "забавовнили" факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

Варто зазначити, що обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

"Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії РФ. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Що каже Генштаб

У Генштабі зауважили, що Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ, "Лукойл-Волгограднафтопереробка", та Астраханський газопереробний завод.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

Що кажуть у ССО

У Силах спеціальних операцій уточнили, що влада Волгоградської області, яка розташована за понад 500 кілометрів від контрольованої українською армією території, після десятків вибухів оголосила "червоний" рівень небезпеки та закрила аеропорт "Волгоград".

Там також зауважили, що Астраханський Газопереробний завод є одним з ключових російських енергетичних підприємств. Там щорічно переробляють 12 мільярдів кубометрів газового конденсату.

"Там українські безпілотники, які пролетіли близько 1000 кілометрів, пошкодили комплекс переробки газового конденсату. Пожежа на стратегічному для ворожої армії та економіки об’єкті досі триває. Робота заводу зупинена", - сказано у повідомленні.

Атака дронів 3 лютого

Раніше ми писали, що в ніч на 3 лютого територія Російської Федерації знову зазнала атаки дронів. Під ударом опинився газопереробний завод під Астраханню.



Також у ніч на 3 лютого в російському Волгограді дрони атакували НПЗ, що належить "Лукойлу".