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У Волгоградській області атакований арсенал, там зберігали іранську балістику, - ЦПД

Котлубань, Неділя 29 вересня 2024 09:18
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У Волгоградській області атакований арсенал, там зберігали іранську балістику, - ЦПД Фото: у Волгоградській області міг бути атакований арсенал (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Волгоградській області Росії, ймовірно, був атакований склад з російською зброєю. Ймовірно, там могли зберігати іранські балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

За його словами, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

"Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", - зазначив Коваленко.

Варто зазначити, що у мережі вночі повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.

У мережі також повідомляють про пожежу на військовому аеродромі "Балтимор" в Єйську Краснодарського краю. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети "Кинджал".

Нічні вибухи в Росії

Як раніше повідомлялося, що сьогодні вночі було гучно у декількох областях Росії. Крім Волгоградської області та Краснодарського краю, вибухи лунали у Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

При цьому міністерство оборони РФ стверджує, що російська ППО вночі знищила аж 125 дронів над сімома регіонами та Азовським морем.

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