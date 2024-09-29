У Волгоградській області атакований арсенал, там зберігали іранську балістику, - ЦПД
У Волгоградській області Росії, ймовірно, був атакований склад з російською зброєю. Ймовірно, там могли зберігати іранські балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
За його словами, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.
"Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", - зазначив Коваленко.
Варто зазначити, що у мережі вночі повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.
У мережі також повідомляють про пожежу на військовому аеродромі "Балтимор" в Єйську Краснодарського краю. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети "Кинджал".
Нічні вибухи в Росії
Як раніше повідомлялося, що сьогодні вночі було гучно у декількох областях Росії. Крім Волгоградської області та Краснодарського краю, вибухи лунали у Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.
При цьому міністерство оборони РФ стверджує, що російська ППО вночі знищила аж 125 дронів над сімома регіонами та Азовським морем.
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