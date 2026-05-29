Волгоградский НПЗ остановил работу, под Ярославлем горят гигантские резервуары

В четверг, 28 мая, и в ночь на 29 мая Силы обороны Украины нанесли удары по Волгоградскому НПЗ и ряду важных вражеских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ .

Под ударом дронов оказался Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - в результате атаки зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. В результате НПЗ остановил производственные процессы.

Генштаб отмечает, что Волгоградский НПЗ входит в структуру "Лукойла" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга страны-агрессора. Его мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизтопливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и потребностей вражеской армии.

Кроме того, Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3", после чего на ее территории вспыхнул пожар. Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью 50 000 м3 и 20 000 м3.

"Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк" - нефть по нему идет из Сибири и севера РФ в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Входит в структуру госкомпании России "Транснефть".

Поражение других вражеских объектов

Также дроны ударили по ЗРК "Тор-М2" россиян в районе Бердянского Запорожской области. Поражены были и командно-наблюдательный пункт врага в районе н.п. Лиман Первый Харьковской области, а также вражеские пункты управления дронами в районах Теткино (Курская обл., РФ), Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области.

Кроме того, под ударом дронов оказался склад материально-технических средств российских оккупантов (Айдар, Луганской обл.).

Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы врага в районах Новопетровки и Новогригорьевки в Запорожье, Родинского Донецкой области, Клевены (Курская обл., РФ), Сичневого на Днепропетровщине и Басовки Сумской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.