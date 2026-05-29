Нічна атака БПЛА на Ярославль: горить паливний об'єкт поруч із великим НПЗ

09:05 29.05.2026 Пт
Які важливі об'єкти ворога розташовані у Ярославлі?
Нічна атака БПЛА на Ярославль: горить паливний об'єкт поруч із великим НПЗ
У Ярославлі після нічної атаки БПЛА спалахнула промислова зона з паливними об'єктами. Рух на виїзді з міста у бік Москви на кілька годин заблокували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.

Що відомо про атаку

За словами губернатора, регіон зазнав масованої атаки БПЛА.

"Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об’єкти зі зберігання палива", - сказав він.

Євраєв сказав, що постраждалих немає.

Близько четвертої ранку Євраєв повідомив, що рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою - тимчасово заблокований.

"Рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви відновлено", -уточнив губернатор і додав, що режим безпілотної небезпеки в регіоні скасовано.

Які об'єкти розташовані в цьому районі

Саме у районі Московського проспекту та Південно-Західної окружної дороги розташована велика промислова зона міста. Там зосереджені:

  • нафтопереробний завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);
  • нафтобаза "Спецторг Плюс" з резервуарним парком понад 300 тисяч кубометрів;
  • бітумний завод;
  • ТЕЦ-3 та інші промислові об'єкти.

Московський проспект фактично веде безпосередньо до нафтопереробного заводу і промзони.

Нагадаємо, напередодні невідомі дрони атакували Волгоград. За даними OSINT-каналів, під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Тим часом 27 травня Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Туапсе - це вже п'ята атака на це підприємство за весну.

